الغرف التجارية: 80% انخفاضا في الأضاحي هذا العام

شهد سوق اللحوم، ارتفاعا في الأسعار في الفترة الماضية بسبب موسم عيد الأضحى المبارك، في ظل ضعف إقبال المواطنين على الأضاحي في الموسم مقارنة بالأعوام السابقة.

انخفاض الذبائح 80%

قال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين بغرفة الجيزة التجارية، إن أعداد العجول التي تم ذبحها في العيد، انخفضت بنسبة 80% عن العام الماضي، موضحا أن نسبة كبيرة من الناس لم تُقبل على الذبح عكس الأعوام الماضية.

وأضاف «زغلول» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجزار لم يعد يأخذ الجلود كجزء من أجره لقلة قيمتها، وأن أغلبية الجزارين يتخلصون منها في القمامة، ولا يأخذوا الجلود كجزء من الأجرة منذ 3 سنوات، والأغلبية تتخلص منه، ونسبة قليلة فقط من الجلود تذهب للجمعيات الخيرية وورش الدباغة للاستفادة منها.

نصائح للسيطرة على أسعار اللحوم

ونصح سعيد زغلول، بالعمل على زيادة إنتاج العلف بدلاً من استيراده من الخارج، لتقليل أسعار العجول فالفترة القادمة، موضحاً أن أسعار العجول لم تنخفض حتى الآن بسبب ارتفاع سعر العلف المستورد من الخارج، مشيراً إلى أن أسعار اللحوم تحتاج إلى بعض الوقت حتى تنخفض مرة أخرى.

الأسعار من 2000 لـ6000 للخراف

تتراوح أسعار الخراف بين 2000 جنيه لـ6000 جنيه، بينما تبدأ أسعار العجول من 40000 جنيه للرأس الواحدة، وتتراوح أسعار اللحوم البلدي، من 160 لـ200 جنيه، وتتفاوت من منطقة لأخرى، بحسب تقديرات الغرف التجارية.