الغرف التجارية: السيدات أكثر شراء للملابس من الرجال

يتنافس أصحاب المحلات التجارية سنويًا على المستهلكين بعمل تخفيضات مغرية للمواطنين، ويلقى موسم الأوكازيون إقبالاً كبيرًا من المواطنين، لكن يتوقع الخبراء ألا يلقى موسم التخفيضات هذا العام إقبالاً عكس السنوات الماضية نظرًا لعدة أسباب.

انخفاض مستوى الشراء

توقع محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، ألا يلقى موسم التخفيضات الصيفية، إقبالاً من المستهلكين، نظرًا لارتفاع الأسعار، وانخفاض مستوى الشراء من قبَل المواطنين المصريين.

وقال رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرف التجارية إن نسبة الملابس المستوردة بالسوق لم تزدد مقارنة بالعام الماضي.

ركود في بيع الملابس الجاهزة خلال موسم الصيف

وأضاف الداعور، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حجم الملابس المستوردة في السوق المصرية متوسطة، نظرًا لصعوبة الاستيراد من الخارج، بسبب مشكلات الشحن العالمية.

الملابس الحريمي والأطفال الأكثر مبيعًا

وأشار إلى أن سوق الملابس الحريمي والأطفال هي الأكثر مبيعًا خلال الموسم الحالي، مقارنة بالملابس الجاهزة للرجال، موضحًا أن السيدات هن الأكثر اهتمامًا بالشراء عن الرجال، وأن هناك موديلات مختلفة تتناسب مع أذواق السيدات، لذلك هن الأكثر شراء، وتسعى الدولة لزيادة نسبة إقبال الرجال على الأسواق مع بدء موسم الأوكازيون الصيفي.

تنشيط حركة سوق الملابس الجاهزة

يُذكر أن موعد بدء موسم الأوكازيون الصيفي لتخفيضات الملابس 2022 يبدأ أغسطس المقبل، ومستمر لمدة شهر بجميع المحلات التجارية، وتأمل الدولة تنشيط حركة سوق الملابس الجاهزة وخفض الأسعار لتناسب جميع طبقات المجتمع مع بدأ أوكازيون الملابس الجاهزة 2022.

ويترقب الأهالي بدء الأوكازيون لتجهيز أطفالهم بالمستلزمات والملابس الدراسية للعام الدراسي المقبل، كما ينتظر عدد كبير من المقبلين على الزواج مواسم التخفيضات التي تساعدهم في تجهيز بيوتهم بشكل أسهل في ظل ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة.