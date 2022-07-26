موعد صيام عاشوراء 2022.. اعرف حكم صيامه والأعمال المستحبة به

يتساءل كثيرون عن موعد صيام عاشوراء 2022، حرصا منهم على السير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، من خلال صيام هذا اليوم المبارك، وفي إطار ذلك، حرصت دار الإفتاء المصرية على توضيح الحكم الحقيقي لصيام هذا اليوم، فضلا عن توضيح خير الأعمال المستحب أن يحرص العباد عليها في يوم عاشوراء.

موعد صيام عاشوراء 2022

ومن المتوقع أن يكون موعد صيام عاشوراء 2022، الإثنين 8 من أغسطس المقبل، وفقا للحسابات الفلكية، ويعد صيام هذا اليوم سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفقا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتواها على الإنترنت، حيث أشارت إلى ما ورد عن عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ"، وما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء».

أعمال مستحبة في يوم عاشوراء

وعن موعد صيام عاشوراء 2022، فهناك عدد من الأفعال المستحبة، على المسلم أن يحرص عليها خلال هذا اليوم المبارك، غير الصيام، وهي حفظ الجوارح عن المحرمات، وأداء الصلوات في موعدها، والإكثار من التوحيد بالله.

وفي موعد صيام يوم عاشوراء 2022، يجب الإشارة إلى أنّ صيام هذا اليوم له فضل كبير، أوضحته دار الإفتاء المصرية، حيث أشارت إلى ما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».