كل ما تريد معرفته عن صيام يوم عاشوراء ولماذا سمى بـ«التوبة»؟

طرح عدد من مستخدمى محرك البحث « جوجل»، العديد من التساؤلات بشأن صيام يوم عاشوراء وفضائله وسبب تسميته بهذا الاسم، حيث أكد النبي محمد صلي الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء «من الأيام المباركة»، يكفر فيها الله عن العبد ذنوب سنة ماضية، وذلك وفق ما أعلنت دار الإفتاء المصرية.

وعن صيام يوم عاشوراء، تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن هذا اليوم المبارك بنحو:

ما سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم؟

ذكرت العديد من المعاجم اللغوية، أن سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم أن عاشوراء يشير إلي اليوم العاشر من الشهر، وقد حول البعض اسم عاشوراء إلي «عاشورء» بإزالة حرف الألف وذلك لتميزه عن اليوم الخاص باليهود والذي يطلق عليه نفس الاسم.

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء؟

وحول صيام يوم عاشوراء، أفادت دار الإفتاء المصرية بأن موعد صيام المسلمين ليومي تاسوعاء وعاشوراء يوافق يومي أمس، الثلاثاء و اليوم الأربعاء، لأنهما سنة عن النبي محمد صلي الله عليه وسلم، مستدلين بحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، وما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء».

هل يجوز صيام عاشوراء منفردا؟

وحول صيام يوم عاشوراء منفردا دون صوم يوم تاسوعاء، أكدت دار الإفتاء المصرية جواز هذا الأمر شرعا لعدم وجود دليل ينهي عن ذلك: «ثبوت الفضل والأجر للمسلم الذي صام عاشوراء منفردا إلا أنه يستحب صوم يوم قبله أو بعده لمن استطاع».

هل صيام يوم عاشوراء يعادل ثواب عشرة آلاف ملك

ونفي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الأحاديث التي تشير إلى أن صيام يوم عاشوراء يعادل ثواب 10 آلاف ملك، مؤكدا أن هذا حديث ضعيف لأن به الكثير من المبالغة، وأنه يستحب صيام هذا اليوم لتكفير سنة قبله وسنة بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

هل يجب علي المسلم النية لصوم عاشوراء

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صوم التطوع لا يجب للمسلم النية به، فعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيها وهو صائمٌ فيقول: «أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمِينِيهِ؟» فتقول: لا، فيقول: «إِنِّي صَائِمٌ»، وعليه فيجوز صيام يوم عاشوراء إذا نوى الصيام قبل الزوال أي قبل دخول وقت الظهر بقليل؛ باعتباره من صوم التطوع».

لماذا سمى يوم عاشوراء بيوم التوبة

وكشفت دار الإفتاء المصرية في فتوى على موقعها الرسمي برقم 3595، عن أن الله عزوجل جعل يوم عاشوراء زمانًا لقبول التوبة، حيث تاب اللهُ تعالى به على سيدنا آدم عليه السلام، كما تاب على سيدنا يونس عليه السلام، وفيه تاب على قومه، وفيه أَمَر بني إسرائيل بالتوبة.

واستدلت الإفتاء بحديث عن النبي صلي الله علي وسلم: «إِنْ كُنتَ صَائِمًا شَهْرا بَعْدَ رمضان فصمِ الْمحرمَ؛ فَإِنهُ شهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْم، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ»، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: «هذا يَوْمٌ تَابَ اللهُ فِيهِ عَلى قوْم؛ فَاجْعَلُوهُ صلاةً وَصَوْمًا».

أدعية عند صيام يوم عاشوراء

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إنه يجوز للمسلم الدعاء في يوم عاشوراء ويٌفضل أن يقول: «اللهم اجعل لنا في يوم عاشوراء قبولا عندك يا مجيب دعاء عبادك المؤمنين، واجعل لنا يا الله نصيبا من رحمتك التي وسعت كل شيء، وعفوا منك ومغفرة ورضوانا، اللهم اجبر بخاطر كل مكسور، وفرّح قلب كل حزين، وفرّج كرب كل مهموم، واشف كل مريض، وأسألك يا رب في هذا اليوم أن تغيرني وتغير حالي وقدري للأفضل، وأن ترزقني ما لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، وتحقق آمنيات ظننت أنّها مستحيلة».

«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، واللهم طهرنى من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

«اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري».