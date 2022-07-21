موعد يوم عاشوراء 2022 وفقا للحسابات الفلكية.. صيامه له فضل كبير

لم يتبق سوى أيام قليلة ويبدأ العام الهجري الجديد، ومعه تبدأ التساؤلات عن موعد يوم عاشوراء 2022، والذي لم يتم تحديده وفقا للحسابات الشرعية بعد، إذ من المقرر أن تعلن عنها دار الإفتاء المصرية بمجرد استطلاع الهلال يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري، والذي يوافق 29 من شهر ذي الحجة.

موعد يوم عاشوراء 2022

وعن موعد يوم عاشوراء 2022، فوفقا للحسابات الفلكية تكون بداية العام الهجري الجديد 1444 في يوم 30 يوليو الجاري، وبالتالي يكون يوم السبت الموافق 30 من يوليو الجاري اليوم الأول من شهر محرم، وأذا أثبتت الرؤية الشرعية للهلال صحة هذه الحسابات، وقتها يمكن تحديد موعد يوم صيام عاشوراء.

وبناء على الحسابات السابقة، يكون موعد يوم عاشوراء 2022 يوم الاثنين الموافق 8 من شهر أغسطس المقبل، أما هجريا فيوافق يوم 10 من شهر محرم، ويعد صيام يوم عاشوراء مستحبا، فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فضل صيام يوم عاشوراء

وخلال الحديث عن موعد يوم عاشوراء 2022، يجدر الإشارة إلى فضل صيام هذا اليوم، والذي أوضحته دار الإفتاء المصرية، في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، حيث أشارت إلى أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر ذنوب سنة ماضية.

وأوضحت دار الإفتاء أن صيام يوم عاشوراء لا يغفر كل ذنوب العام الماضي، بل يغفر فقط ذنوب العام الماضي بين العبد وربه، أما عن ذنوب العبد والعبد، فأكد أنها لا تغتفر إلا إذا عفا العبد عنها.