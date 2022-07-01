الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ2816 من الحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ2816 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الخميس، بينهم 1505 حالات تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و1311 حالة في المدينة المنورة.

عبدالغفار: لا يوجد أي حالات محتجزة بالمستشفيات

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المترددين على المستشفيات 4 حالات، مؤكداً أن جميعهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وغادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يوجد أي حالات محتجزة بالمستشفيات.

وأشار «عبدالغفار» إلى تخصيص فرق طبية متنقلة تجوب مقار إقامة الحجاج المصريين بالفنادق، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة، دون عناء أو مشقة.

قنديل: سلامة جميع الحجاج المصريين

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، مؤكدًا على التعاون والتنسيق التام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم 1268 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 1152 ندوة تم تقديمها في غرف الإقامة، و116 ندوة في أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الندوات بلغ 7188 حاجًا.