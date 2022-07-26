تفاصيل اعتداء شقيقين على شاب بالمطرية.. 120 غرزة بسبب 600 جنيه

في أحد المحال التجارية الخاصة ببيع الملابس بمنطقة المطرية، كان الشاب الثلاثيني «أحمد»، يقف وسط بضاعته، ففوجئ بشقيقان يعتديان عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء، انتقاما منه، لإبلاغه عنهما بسبب عدم سداد 600 جنيه، مما أسفر عن إصابته بجروح في الرأس والرقبة.

بدأت القصة حينما اكتشف «أحمد»، قيام أحد المتهمين بسرقة عددا من قطع الملابس من محله الخاص، بعدما تجول يمينا ويسارا وحاول الهزار مع المجني عليه، ثم غافله وأخذ الملابس وفر هاربا، فلحق به وطالبه بثمنها، فبدأ في المماطلة حتى حصل على جزء من الأموال، مع وعد برد الجزء المتبقي.

600 جنيه تتسبب في إصابة «أحمد»

فشلت محاولات الشاب الكثيرة، في استعادة أمواله المتبقية المقدرة بـ600 جنيه، فاتجه إلى قسم شرطة المطرية، وأبلغ عنهما، فعزم الشقيقان النية على الانتقام منه، وفي يوم الواقعة ذهب أحدهما برفقة شقيقه الآخر، وشرعا في التعدي على المجني عليه «أحمد»، باالسلاح الأبيض «ساطور»، وأحدثا به إصابات بالغة، فضلا عن الجروح المتفرقة بباقي الجسم، نُقل على أثرها إلى المستشفى وجرى علاجه بـ120 غرزة.

تفاصيل واقعة الاعتداء على شاب في المطرية

تعود تفاصيل واقعة الاعتداء على شاب في المطرية، إلى تلقي قسم شرطة المطرية، إشارة من المستشفى، تفيد بوصول شاب مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسد، على الفور انتقل رجال المباحث وتبين صحة البلاغ، وكشفت التحريات، أن سبب الحادث هو خلافات مادية بين المجني عليه والمتهمين بسبب الـ600 جنيه.