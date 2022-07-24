تأجيل محاكمة متهم في قضية «خلية متفجرات المطرية» لـ16 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة ارهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إحالة نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية متفجرات المطرية»، إلى الدائرة الثانية إرهاب، ليوم 16 أغسطس، وصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم.

إمداد الجماعة بمفرقعات

يذكر أن المتهم وجهت له النيابة العامة، بعد القبض عليه واستجوابه، عدة اتهامات كانت من ضمنها اتهامه بإمداد الجماعة الإرهابية بالمواد المفرقعة والذخائر، والقذائف الصاروخية والآر بي جي، وهي تستخدم في الأعمال الإرهابية، وكان قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في تلك القضية.

القبض على المتهم

كما قام المتهم بعد إلقاء القبض عليه، بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته مرة أخري، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في وقت سابق، عدد 4 متهمين من بينهم صحفي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية، وآر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدر السلم العام.