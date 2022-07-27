مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27-7-2022 في محافظات مصر

تقدم الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والشرقية، حيث يسعى عدد كبير من المواطنين لمتابعة مواقيت الصلوات الخمس لأدائها في أوقاتها.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك وفق الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:51 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:52 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:52 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:32 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:46 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 07:00 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر الساعة 3:30 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:03 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:40 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:54 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

- موعد أذان الفجر الساعة 3:25 صباحًا.

- موعد أذان الظهر الساعة 11:57 ظهرًا.

- موعد أذان العصر الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب الساعة 6:49 مساءً.

- موعد أذان العشاء الساعة 8:18 مساءً.