يستعد حجاج بيت الله الحرام، غدا الجمعة الموافق 9 ذي الحجة، للصعود إلى جبل عرفات لأداء مناسك فريضة الحج، حيث تتعلق قلوب جميع المسلمين بهذا اليوم، الذي يعتبر أفضل أيام الأرض، ويتجه جميع من لم يكتب لهم أداء أهم فريضة في الإسلام، بالدعاء الى الله ليكون بين جموع الحجيج العام المقبل، وفى نفس الاطار يحرص شريحة كبيرة من المسلمين على صوم يوم عرفة، ووفقا على هذا يحرصون على معرفة، موعد أذان الفجر يوم عرفة 2022 الموافق الجمعة 8 يوليو.

لذلك تشهد عمليات البحث من خلال محرك جوجل، البحث عن موعد أذان الفجر يوم عرفة 2022 الموافق الجمعة 8 يوليو، خاصة من يحرصون على تناول وجبة السحور قبل صيام هذا اليوم المميز.

موعد يوم عرفة

وفي إطار حرص موقع «الوطن» على نشر الموضوعات التي تثير اهتمام القراء تكشف من خلال التقرير التالي، موعد أذان الفجر يوم عرفة 2022 الموافق الجمعة 8 يوليو.

موعد أذان الفجر يوم عرفة 2022 الموافق الجمعة 8 يوليو

موعد أذان الفجر اليوم بالقاهرة الساعة 3:16 ص.

موعد أذان الفجربالإسكندرية الساعة 3:16 ص.

موعد أذان الفجر طنطا الساعة 3:14 ص.

موعد أذان الفجر المنصورة: 3:11 ص.

موعد أذان الفجر الزقازيق: 3:12 ص.

موعد أذان الفجر أسيوط: 3:27 ص.

موعد أذان الفجر سوهاج: 3:28 ص.

موعد أذان الفجر بأسوان: 3:32 ص.

موعد أذان الفجر بمطروح: 3:27 ص.

موعد أذان الفجر الغردقة: 3:17 ص.

موعد أذان الفجر بشرم الشيخ: 3:12 ص.

موعد أذان الفجر بمحافظة السويس: 3:11 ص.

موعد أذان الفجر ببورسعيد: 3:25 ص.

موعد أذان الفجربمحافظة الأقصر: 3:27 ص.