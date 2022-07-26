6 أدوية تغير لون البول الى الأزرق والأخضر والبرتقالي.. لا داعي للقلق

أعلنت هيئة الدواء عن الأدوية التى تسبب تغيير لون البول إلى اللون البرتقالي المائل إلى الحمرة، وهي دواء «ريفامبين»، وهو مضاد حيوي يستخدم غالبًا لعلاج مرض السل، و«فينازوبيريدين» وهو دواء يعالج الشعور بعدم الراحة في المسالك البولية.

ونصحت الهيئة المواطنين باستشارة مقدم الرعاية الصحية إذا ظهر لون غير عادي في البول، ولا يبدو أنه مرتبط بالطعام الذي تناولته، أو بالأدوية التي تناولتها أو الجفاف.

أسباب تغير لون البول

وناشدت هيئة الدواء المواطنين طلب الرعاية الصحية إذا شكوا بوجود دم في البول؛ لأن بعض أسباب لون البول غير الطبيعي أو الداكن غير ضارة، والبعض الآخر يتعلق ببعض الأمراض الخطيرة التي تتطلب العلاج. ​

أدوية تحول لون البول إلى الأزرق

واستعرضت هيئة الدواء بعض الأدوية التي تؤدي إلى تحول البول إلى اللون الأزرق أو الأخضر، وهي:

- مضاد الاكتئاب الأميتريبتيلين.

​- مضاد الالتهاب الإندوميثاسين.

​- المخدر العام بروبوفول.

​- مثبط الأعصاب البروميثازين. ​

وأكدت هيئة الدواء، أنه إذا كنت تستخدم أحد هذه الأدوية، وحدث تغيرا بلون البول؛ فلا داعي للقلق واستشر طبيبك أو الصيدلي للتأكد من عدم وجود أي خطورة، أو أي أسباب مرضية. ​

وفي سياق متصل، نظمت هيئة الدواء المصرية، ورشة عمل افتراضية لاستعراض الدليل التنظيمي الخاص بتسجيل المستلزمات الطبية المحلية غير الحاصلة على شهادات جودة عالمية، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة وممثلي مصانع المستلزمات الطبية.

وخلال ورشة العمل، تم التأكيد على أن الدليل التنظيمي الخاص بتسجيل المستلزمات الطبية المحلية غير الحاصلة على شهادات جودة عالمية، يعد نقطة تحول في مجال الرقابة على المستلزمات الطبية المحلية.