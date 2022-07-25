هيئة الدواء: ضبط مسئول صفحة إلكترونية تروج أدوية مهربة ومجهولة المصدر

شنّت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة، منذ بداية شهر يوليو الجاري وحتى الآن، استهدفت الصيدليات بجميع المحافظات، لمتابعة سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة وتوافر الدواء.

ضبط أحد القائمين على صفحة إلكترونية لترويج أدوية مهربة

وضبطت الحملات أحد القائمين على صفحة بمنصة التواصل الاجتماعي فيس بوك لترويج أدوية مهربة، وتمكن مفتشو وحدة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية خلال الأسبوع الجاري من ضبط متهم يروج أدوية مهربة، عبر إحدى الصفحات الإلكترونية بالمخالفة للقانون، بزعم أنها أدوية من مصادر طبيعية تستخدم للتخسيس وعلاج السمنة، وذلك على خلاف الحقيقة، وقد تشكل خطراً على صحة المواطنين، لما قد تحتويه من مواد كيماوية خطيرة غير مصرح بتداولها.

وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، حيث قدرت المضبوطات بما يزيد عن 350 ألف جنية مصري، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضرًا بقسم الشرطة للعرض على النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة بشأن إحكام ورقابة الأسواق، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري.