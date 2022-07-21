«هيئة الدواء» تكشف علاج التهاب الحلق وتحذر من المضادات الحيوية للأطفال

قالت هيئة الدواء المصرية في تقرير رسمي لها، إن أكثر من 80% من حالات التهاب الحلق تنتج عن فيروس، بينما تستخدم المضادات الحيوية على وجه التحديد للعدوى التي تسببها البكتيريا، لافتة إلى أنه إذا كان الطفل يعاني من التهاب الحلق وسيلان الأنف وسعال، فإن الفيروس هو السبب المحتمل ولا يلزم إجراء الاختبارات الخاصة بالعدوى «البكتيرية».

وأضافت هيئة الدواء المصرية أنه تستخدم المضادات الحيوية فقط لعلاج التهاب الحلق الذي تسببه البكتيريا العقدية المجموعة أ group A streptococci، وتسمى العدوى التي يسببها هذا النوع من البكتيريا «التهاب الحلق البكتيري» Strep Throat.

رسالة من «هيئة الدواء» للمواطنين بشأن المضادات الحيوية

ونصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم إعطاء الأطفال "مضاد حيوي" دون وصف الطبيب، وكذلك اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وطرق تناولها وطريقة حفظها مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.

ورشة عمل حول الرقابة على تنظيم التجارب الإكلينيكية في مصر

وأعلنت هيئة الدواء انتهاء ورشة عمل حول الرقابة على تنظيم التجارب الإكلينيكية في مصر، وحضر الورشة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة إنجي الحصري، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية، والدكتور عمرو يوسف، ممثل وزارة الصحة والسكان لجنة أخلاقيات البحث العلمي واللجان المؤسسية المختصة بالمستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وكذلك المؤسسات البحثية غير الحكومية، والمراكز البحثية الإكلينيكية الأخرى.

وقالت هيئة الدواء في تقريرها إن ورشة العمل هدفت إلى تقديم الإطار التنظيمي واللوائح مع تسليط الضوء على الأحكام القانونية للجنة الأخلاقيات لهذه التجارب والدعم الفني فيما يخص تقديم النتائج قبل السريرية، وبروتوكولات التجارب السريرية من خلال إدارة اللجان العلمية والدعم الفني التابعة للإدارة العامة للدراسات الإكلينيكية.

كذلك إلى تقديم الشرح التفصيلي لتدفق سير العمل في إدارة تقييم الدراسات الإكلينيكية وما قبل الاكلينيكية التابعة للإدارة العامة للدراسات الاكلينيكية.