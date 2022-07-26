أمين «النواب» لـ طلاب الجامعات: الدولة أحدثت طفرة في ملف تمكين الشباب

استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم، وفداً من طلاب الجامعات، في إطار الدورة التدريبية التثقيفية لطلاب الجامعات المصرية التي ينظمها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي.

دورة تعريفية حول البرلمان

وفي مستهل الزيارة، أجري وفد طلاب الجامعات المصرية جولة داخل المبنى التاريخي لمجلس النواب، كأحد مؤسسات الدولة العريقة والمهمة ودوره في الحياة السياسية والبرلمانية، تفقدوا خلالها القاعة الرئيسية للمجلس والمتحف واستمعوا لشرح حول تاريخ الحياة البرلمانية المصرية والتي تمتد لأكثر من 150 عام، كما تفقدوا أيضاً مكتبة مجلس النواب .

وعقب الجولة ، التقى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب بوفد طلاب الجامعات ونقل لهم تحيات وتقدير المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، حيث أشاد المستشار مناع بحرص القيادة السياسية على إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإلمام بحقيقة الأحداث المختلفة من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو ثقافية.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب أن القيادة السياسية أحدثت طفرة في ملف التأهيل والتمكين للشباب ودعم المرأة المصرية ، مشيراً إلى أن البرلمان الحالي يضم نسبة متعددة من جميع فئات المجتمع خاصة الشباب والمرأة، وأوضح الامين العام أن رئيس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولى هي نائبة بمجلس النواب المصري .

وشاهد وفد شباب الجامعات فيلماً تسجيلياً حول تاريخ الحياة البرلمانية.

إشادة بجهود تمكين الشباب

وأعرب شباب الجامعات المصرية عن سعادتهم بتواجدهم داخل مقر مجلس النواب المصرى كأحد مؤسسات الدولة الدستورية العريقة، كما أشادوا بجهود الدولة لتمكين الشباب خلال السنوات الماضية ودمجهم في دوائر صنع القرار لخلق جيل مؤهل قادر على تولي القيادة في المستقبل وعلى تحمل المسؤولية الوطنية .