رئيس مجلس النواب يعلن انتهاء آخر جلسات دور الانعقاد الثاني

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، انتهاء الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، التي استمرت لمدة 6 ساعات، وتعتبر آخر جلسات دور الانعقاد الثاني.

فض دور الانعقاد الثاني

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في ختام الجلسة البرلمانية، إنه ينتظر قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الثاني.

رئيس النواب يمازح الأعضاء

ومازح المستشار الدكتور حنفي جبالي أعضاء مجلس النواب في نهاية الجلسة، وذلك لإنهاء كلماتهم التي حرصوا على إلقائها في نهاية الجلسة البرلمانية اليوم، قائلا: «أرى أن الكثير منكم تحدث وأنا شايف أن لكم أهل بيدوروا عليكم، ولذلك علينا أن نكتفي بهذا القدر من الكلمات خاصة وأن الجلسة مستمرة منذ 6 ساعات».