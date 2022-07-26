أستاذ هندسة فضاء: روسيا انسحبت من المحطة الدولية بسبب العقوبات

قال الدكتور محمد خليل العراقي، أستاذ هندسة الفضاء بجامعة القاهرة، إن محطة الفضاء الدولية تعد أكبر جسم فضائي صنعه الإنسان، وروسيا كان لها دورا محوريا بالتعاون مع ناسا وجيكس اليابانية ووكالة الفضاء الكندية والوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، من خلال تقنيتها في الحفاظ على مدار المحطة وتثبيتها وتوفير إمدادات لرواد الفضاء.

سبب انسحاب روسيا من محطة الفضاء الدولية

وأوضح «العراقي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بسبب الأحداث الجارية والعقوبات الموقعة على روسيا قررت الانسحاب من مشروع المحطة الفضائية الدولية، مشيرا إلى أن المخطط الأصلى المحطة كان يوضح أن نهاية المحطة من عملها في 2020 لأنها صنعت منذ 1999، ولكن تقرر مد العمل بالمحطه حتى 2030.

محطة الفضاء الدولية تتجاوز عمرها الافتراضي

وأشار«العراقي» إلى أن المحطة تجاوزت عمرها الافتراضي بالإضافة لاتجاه عالمي بأن تكون كل دولة لديها تواجد مستقل وداعم لها في الفضاء، مضيفا أن الاتجاه العالمي يؤكد أن الفضاء ليس رفاهية وهناك سباق للسير نحو القمر، مما يدفع كل دولة للتواجد بصورة مستمرة في الفضاء.

الدول تتجه إلى عملية سياحة الفضاء

وأكد الدكتور محمد خليل العراقي، أستاذ هندسة الفضاء بجامعة القاهرة، أن الدول تتجه إلى عملية سياحة الفضاء، والمخطط لها أن تمثل عائدا كبيرا من الدخل القومي للبلاد، ومن أهم الأسباب نحو الاهتمام بالفضاء، بالإضافة لأسباب تقنية تمكن الدول من التنافس بينها وبين الآخرين، لافتا إلى أن ذلك التطور دفع الصين وروسيا إلى التنافس.