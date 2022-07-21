وكالة الفضاء المصرية: ننفذ تلسكوبا فضائيا بمصر لرصد الأجسام (فيديو)

«قفزة عملاقة للبشرية»، أول كلمة على سطح القمر قالها الرائد الفضائي نيل آرمسترونج، وهو أول من هبط على سطح القمر يوم 20 يوليو عام 1969، أي منذ 53 عاما، ومنذ ذلك التاريخ، توالت الأبحاث والاكتشافات الخاصة بدراسة القمر وأصبح تاريخ 20 يوليو ذكرى الهبوط الأول.

الاحتفال بذكرى الهبوط على سطح القمر

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «وكالة الفضاء المصرية تحتفل بيوم القمر العالمي»، ففي عام 2019، قررت الأمم المتحدة أن تحتفل سنويا بشكل رسمي بذكرى الهبوط على سطح القمر، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

بعدها استضافت مصر احتفالية عن طريق وكالة الفضاء التي تم إنشاؤها في عام 2018 بهدف استحداث ونقل علوم تكنولوجيا فضاء وتوطينها وتطويرها، بالإضافة إلى بناء الأقمار الصناعية وتطويرها.

من جهته قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه جرى تسمية 20 يوليو يوما عالميا للقمر، إذ أن دولا كثيرة تحتفل به، لافتًا إلى أنّ مصر ليست بعيدة عن هذا الحدث، وفي الأعوام المقبلة ستكون مصر مشاركة للعالم كله في الاحتفال بيوم القمر.

تفاصيل المشروع

وأشار القوصي، إلى أن الوكالة تنفذ مشروعا هاما جدا وهو تلسكوب فضائي لرصد الأجسام الفضائية الموجودة التي تمر بمصر، سواء كانت حطام فضائي أو مركبات فضائية، حيث يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في هذا التلسكوب للتعرف على الصور مباشرة دون تدخل العامل البشري.