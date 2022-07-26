«فطار وغدا وعشا» يفوز بجائزة أفضل مشروع فيلم في مهرجان عمّان

فاز مشروع الفيلم المصري «فطار وغدا وعشا»، المشارك في إطار «سوق عمّان لصناعة الأفلام»، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان «عمان السينمائي الدولي»، قبل قليل، بجائزة قيمتها عشرة آلاف دولار، لأفضل مشروع فيلم تحت التطوير.

مشروع الفيلم الفائز إخراج محمد سمير، إنتاج مروى عبدالله، وقام بتسليم الجائزة، أنطوان خليفة.

تفاصيل سوق عمان لصناعة الأفلام

جدير بالذكر، أن «سوق عمّان لصناعة الأفلام»، مساحة مخصصة لربط صانعي الأفلام بالممولين المحتملين والشركاء والموزعين، كما يعد قاعدة هامة لإنطلاق المشاريع السينمائية حتى تصل إلى الجمهور.

ويهدف «مهرجان عمّان السينمائي الدولي»، إلى وجود حراك إبداعي بين صانعي الأفلام وعشاق السينما في كل مكان، من خلال تقديم أفلام مميزة، وفرص لكل العاملين في مجال الصناعة السينمائية.

وأقيم مهرجان عمان من الفترة 20 يوليو وحتى 27 يوليو، وأقيم في الأيام الماضية عدد من الجلسات الحوارية عن السينما، ومن بينها جلسة بعنوان الممثل يعلم والشخصية لا تعلم، تحدث فيها الفنانين كارمن لبّس وجورج خباز وظافر العابدين وصبا مبارك واشرف برهوم عن كيفية اختيار الممثل الأسلوب الأنسب لأداء الشخصية وتحويلها من النص الى الشاشة.

كما شهد المهرجان، ندوة حوارية للمخرج يسري نصر الله الممثل لمصر في المهرجان، وتحدث يسري خلال ندوته عن السينما وذكرياته مع أفلامه بداية من فيلمه الأول وحتى الآن.

حضور مهرجان عمان

وحضر المهرجان عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي بأكمله ومن بينهم صبا مبارك، ظافر العابدين، ركين سعد، كارمن لبس وغيرهم من الفنانين.