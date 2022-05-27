صبا مبارك تروج لفيلم بنات عبد الرحمن في السعودية والكويت

روجّت الفنانة صبا مبارك، بطلة الفيلم الأردني بنات عبد الرحمن، المقرر عرضه بدور العرض السينمائي بعدد من الدول العربية، بعد عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي، وعدد من المهرجانات العربية والدولية، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

بنات عبد الرحمن فيلم أردني

ونشرت صبا مبارك، مجموعة من الصور لها عبر حسابها بـ إنستجرام، معلقة عليها بقولها: بذكر كل أصحابنا وجمهورنا في السعودية والكويت، فيلم بنات عبدالرحمن، صار بالسينما عندكم روحوا شوفوا الفيلم واحكولي رأيكم.

إشادات نقدية بـ فيلم بنات عبد الرحمن

فيلم بنات عبد الرحمن بطولة صبا مبارك، حنان الحلو، فرح بسيسو، مريم الباشا، تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، إنتاج صبا مبارك وآية وحوش، وتدور أحداث فيلم بنات عبد الرحمن، حول 4 شقيقات يختلفن عن بعضهن البعض في طريقة التفكير ونظرتهن للحياة، وتضطرهن ظروف اختفاء والدهن بشكل مفاجئ، إلى عودتهن لمنزل الأسرة داخل حي للطبقة المتوسطة، والالتقاء من جديد، في إطار مفاجآت ومفارقات غير متوقعة.

وكان العرض العالمي الأول لفيلم بنات عبد الرحمن، داخل مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 43 في شهر نوفمبر الماضي، وحصل على جائزة يوسف شريف رزق الله، والتي تقوم على تصويت الجمهور.

وعرض الفيلم بعدد من المهرجانات العربية والدولية وحظى بعدد كبير من الإشادات النقدية، ومن بين المهرجانات التي عرض فيها مهرجان سان ديغو بالولايات المتحدة الأمريكية وفوزه بجائزة الجمهور، ومهرجان بيروت الدولي للسينما، ومهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.