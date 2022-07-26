خبير مصرفي: العالم بحاجة لـ5 سنوات للتعافي من تبعات الأزمة الاقتصادية

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المالي والمصرفي، إنه إذا لم تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية سيظل الوضع صعبا على المستوى العالمي، لافتا إلى أن الركود في الاقتصاد العالمي سيصاحبه تضخم في الأسعار وضعف في القدرة الشرائية، ولا يتمكن المواطن من شراء مستلزماته ويصبح الإنفاق في الأشياء الضرورية والاحتياجات الرئيسية فقط.

5 سنوات للتعافي من تبعات التأثيرات الاقتصادية

وأوضح «أبو الفتوح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن العالم يحتاج إلى ما يقرب من 5 سنوات للتعافي من تبعات التأثيرات الاقتصادية التي يعاني منها اقتصاد العالم، لافتا إلى أن التأثير السيئ للمناخ على الحاصلات الزراعية أدى لنقص الغذاء العالمي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط والتي تصب جميعها في مشكلة الاقتصاد العالمي.

قرارات روسيا في تقليل ضخ الغاز لأوروبا ستؤثر على مصر

وأشار هاني أبو الفتوح، إلى أن قرارات روسيا في تقليل ضخ الغاز لأوروبا ستؤثر على الجميع، لافتا إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة يوم الخميس الماضي لمواجهة التضخم، ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة غدا للسيطرة على التضخم والأسعار.

معدلات طلب الإعانة بسبب البطالة في أمريكيا تتزايد

وأكد هاني أبو الفتوح، الخبير المالي والمصرفي، أن معدلات طلب الإعانة بسبب البطالة في أمريكا يتزايد، بالتزامن مع قرارات روسيا في تقليل ضخ الغاز للدول الأوروبية وهو أمر كارثي.