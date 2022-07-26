أقسام كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية والتنسيق المتوقع.. تعرف عليه

يبحث العديد من الطلبة والطالبات عن الكليات المختلفة التي تتناسب مع رغباتهم، وذلك بعد انتهاء مارثون الثانوية العامة، وينتظر الطلبة حاليا ظهور النتيجة ومن ثم ظهور التنسيق، ومن بين الكليات التي يبحث عنها الطلبة كلية الاقتصاد المنزلي التي توجد فيها 4 جامعات مصرية فقط من ضمنهم جامعة المنوفية .

التنسيق المتوقع لكلية الاقتصاد المنزلي

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، هو 261 درجة، أي بنسبة 63.65%، وفقا لتنسيق العام الماضي، والذي شهد انخفاضا كبيرا في تنسيق الكلية في هذا العام، مقارنة بالسنوات الماضية، وتقبل كلية الاقتصاد المنزلي الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبتي علمي رياضة وعلوم.

أقسام كلية الاقتصاد المنزلي

وكشف موقع كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية، عن وجود 4 أقسام في كلية الاقتصاد المنزلي وهي كالتالي: «الاقتصاد المنزلي والتربية، إدارة المنزل والمؤسسات، التغذية وعلوم الأطعمة، وقسم الملابس والنسيج».

ويتم التخصص في هذه الأقسام في الفرقة الثانية خلال فترة الدراسة في الكلية، كما يوجد بعض القدرات ودرجات محددة لدخول تلك الأقسام.

شروط التخصص في أقسام الكلية

جدير بالذكر أنه ينبغي على الطالب أو الطالبة للتخصص في كلية الاقتصاد المنزلي في الفرقة الثانية، أن يحقق أعلى الدرجات في مواد التخصص داخل القسم، بالإضافة إلى تطلب بعض الأقسام اختبارات شفهية قبل دخوله القسم مثل قسم الاقتصاد المنزلي التربوي ولابد من اجتيازها للدخول فيه، كما يحق للطالب أن يقوم بالتحويل من قسم إلى آخر خلال 15 يوما من دخوله القسم ولكن لابد من اجتياز الاختبارات في القسم المنتقل إليه .