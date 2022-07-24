رئيس الجالية المصرية في أمريكا: مؤتمر «الكيانات» يدعم الاقتصاد

كشف نشأت زنفل، رئيس الجالية المصرية في أمريكا، عن مشاركته في النسخة الثالث من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، والتي ستنعقد منتصف أغسطس المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

سيكون فرصة جيدة للمصريين في الخارج للتجمع

وأشار رئيس الجالية المصرية فى أمريكا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، سيكون فرصة جيدة للمصريين بالخارج، ليتمكنوا من خلالها التجمع داخل وطنهم الأم مصر.

وأضاف «زنفل»، أن المؤتمر أيضا سيكون له دور كبير في تواصل المصريين بالخارج، من جميع الدول المضيفة، مع بعضهم البعض عقب نهاية المؤتمر، وذلك لتنفيذ توصيات ونتائج المؤتمر، مشيرا إلى أنه شارك في النسختين الأولى والثانية من المؤتمر وكانت لهما أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تنفيذ عدد من التوصيات المهمة.

مشروع قومي يجمع المصريين بالخارج

وأوضح «زنفل»، أنه شارك الأسبوع الماضي، في حوار مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر تطبيق «زووم»، بمشاركة عدد من رؤساء الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، للحديث حول المحاور التى سيتم مناقشتها خلال هذه النسخة من المؤتمر.

ونوه رئيس الجالية المصرية في أمريكا، بأنه من أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها خلال النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، محور عمل مشروع قومي يجمع المصريين بالخارج من جميع الدول المضيفة بالخارج.

كما أشار «زنفل» إلى أنه يعد أيضا من أهم محاور هذه النسخة من المؤتمر، توفير بعض الإجراءات لتسهيل وقف التجنيد، لأبناء المصريين بالخارج، وتفعيل نظام الشباك الواحد.

وتابع رئيس الجالية المصرية فى أمريكا: «كمصريين بالخارج، نعمل حاليا على الترويج للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات الجديدة التي يجرى تنفيذها خلال هذه الفترة في مصر».