ابنة إبراهيم يسري لـ«الوطن»: شقيقي خضع لقسطرة وركب دعامات في القلب

كشفت هنا إبراهيم يسري، شقيقة الفنان محمد إبراهيم يسري، عن تطورات حالته الصحية، بعد إصابته مؤخرا بجلطة في القلب.

وقالت هنا إبراهيم يسري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شقيقها الآن حالته مستقرة بشكل كبير، لكنه ما زال في المستشفى، ومن المقرر أن يخرج خلال اليومين المقبلين، بعد الاطمئنان عليه.

خضوع محمد إبراهيم يسري لعملية في القلب

وكشفت «هنا» تفاصيل ما تعرض له، فقالت إنه لم يكن يعاني من أي شيء، لكنه شعر ببعض التعب، فذهب إلى المستشفى، ظنا بأن ضغطه منخفض، لكن مع التحاليل والفحوصات، اكتشف بأنه مصاب بجلطة في القلب.

قسطرة في القلب وتركيب دعامات

وتابعت أنه دخل غرفة العمليات على الفور، وخضع لعملية قسطرة في القلب، للتخلص من الجلطة، وركب دعامات.

يذكر أن هنا إبراهيم يسري، شقيقة محمد، كانت كشفت عن إصابته بجلطة حادة في القلب، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.