متى تبدأ السنة الهجرية الجديدة 1444 والأعمال المستحبة؟.. أزهري يوضح

يتساءل الكثيرون عن متى تبدأ السنة الهجرية الجديدة 1444 وما هي الأعمال المستحبة فيها، فهل هناك أعمال مستحبة كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم في رأس السنة الهجرية، وفقا لما توضحه دار الإفتاء المصرية..

متى تبدأ رأس السنة الهجرية 1444؟

ويحرص الكثيرون في بداية رأس السنة الهجرية 1444 على القيام بالأعمال الطيبة والتقرب إلى الله في هذه الليلة عن طريق الإكثار من الصلاة والصيام وغيرها من الأعمال الصالحة، فبعضهم يدعي أنها سُنَّة عن الرسول وبعضهم يلتمس أحب الأوقات إلى الله لفعل الصالحات، لذلك يتساءلون ما هي الأعمال المستحبة في رأس السنة الهجرية 1444 والتي ستبدأ في مساء الجمعة بعد المقبل، الموافق 29 يوليو، على أن يكون يوم 30 يوليو هو الأول من شهر محرم.

وأكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه لم يثبت في القرآن أو السنة أي فرض أعمال مستحبة في رأس السنة الهجرية عموما ويمكن اتباعها في رأس السنة الهجرية 1444، خاصة وأن التقويم الهجري قد وضع بعد وفاة الرسول بعدة أعوام، وبالتحديد في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

الأعمال المستحبة في رأس السنة الهجرية

وأضاف الأطرش، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن في رأس السنة الهجرية 1444 التقرب من الله بتجديد النية وتلاوة القرآن في هذه الليلة وصلاة التهجد والإكثار من الذكر من الأمور المستحبة.

وأشار إلى أن الأعمال المستحبة في أي وقت وليس في رأس السنة الهجرية فقط هو الدعاء ويمكن الدعاء بـ «اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى اللهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين».

وتابع أن من الأعمال المستحبة الدعاء بـ «اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في ابتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الإخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك».