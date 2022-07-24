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موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. آخر العطلات الرسمية في شهر يوليو

كتب:

منة عبده
10:37 ص | الأحد 24 يوليو 2022
موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. صورة أرشيفية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. صورة أرشيفية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين، خصوصًا العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية، لكونها واحدة من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص. 

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

ووفقًا لقوانين العمل، فإن رئيس مجلس الوزراء هو من يصدر قرارا بتحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية، أي إنه هو من يحدد موعد إجازة رأس السنة الهجرية، وغيرها من الإجازات الرسمية.

ومن قوانين العمل التي تنص على ذلك، قانونا الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 الخاص بأوضاع العاملين بالحكومة والجهازالإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، وغيرها من القوانين التي تنظم العمل والإجازات الرسمية. 

ويوافق موعد إجازة رأس السنة الهجرية، يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري، وتعتبر آخر الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري.

الإجازات المتبقية في 2022

يتبقى إجازتان رسميتان في هذا العام وهما كالتالي:

- شهر أكتوبر: الاحتفال بانتصارات حرب 6 أكتوبر.

- يوم السبت 8 أكتوبر إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أي إنه لا توجد إجازات رسمية خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وسيكون هناك يومان إجازة رسمية، خلال شهر أكتوبر المقبل. 

يذكر أن إجازة رأس السنة الهجرية، إجازة مدفوعة الأجر لمن يحصلون على هذا اليوم كإجازة رسمية، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

لكن في حالة ذهاب الموظف للعمل في الإجازة الرسمية، لحاجة العمل به، أو صعوبة حصوله على هذا اليوم كإجازة رسمية، ينص قانون العمل فى هذه الحالة على حصول الموظف الحاضر للعمل فى يوم الإجازة الرسمية على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.