ما الأدعية المستحبة في رأس السنة الهجرية 1444؟.. أزهري يجيب

يهدف الكثيرون إلى استقبال رأس السنة الهجرية 1444، بالدعاء وفتح صفحة جديدة في حياتهم، فما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بداية سنة هجرية جديدة؟ وهل هناك دعاء مستحب في رأس السنة الهجرية 1444 مع استقبال عام جديد؟

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إنه لا يوجد دعاء مخصص في رأس السنة الهجرية 1444، إلا أنه من الممكن أن يدعو المسلم بقول: «اللهم إني أرفع يدي في مستهل عام جديد من حياتي ومن عمري، اللهم يا رب كما هديتني للإسلام لا تنزعه مني ولا تصرفني عنه».

رأس السنة الهجرية 1444

وأضاف في دعاء رأس السنة الهجرية 1444، أنه على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان بقول: «اللهم أعوذ بك من شر الشّيطان الرجيم، ومن شتات الأمر وضياع الرأي ووسوسة الصدر، اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك، اللهم ثبّت قلبي على طاعتك».

وتابع: كما يفوض أمره لله ويقول «اللهم أنت ربي فوضت أمري إليك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم في سنتي الجديدة علّمني ما ينفعني وانفعني بما علّمتني وذكرني ما نسيت وزدني علما وعملا يا كريم، اللهم أنّي أسألك علما نافعا وعملا متقبّلا ورزقا طيبا».

دعاء رأس السنة الهجرية 1444

وأضاف أنه من المستحب في رأس السنة الهجرية 1444، أن نحمد الله على ما أعطانا: «اللهم لك الحمد على ما مننت علينا بنا، ولك الحمد على ما رزقتنا، ولك الحمد حتّى يبلغ الحمد منتهاه، وأن يقول نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوب عام مضى، وأن تعيننا على طاعتك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا في هذا العام من العابدين الذاكرين لك الشاكرين، القائمين لك في الليل والنهار، اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرّحيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، واجعل الّذكر والعبادة راحة لنا».