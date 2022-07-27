أستاذ تمويل: الحكومة المصرية أصبح لديها خبرة في التعامل مع الأزمات

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية مركبة بعد أزمتي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، وهذه أزمة مركبة عن أزمات الثلاثينيات وأواخر الثمانينيات و2008 لأن الأزمة جاءت بشكل متتابع في ظل عدم قدرة بعض المؤسسات في تقييم ومعرفة ماذا سيحدث الشهور المقبلة.

دعم الحكومة للأسر الأكثر احتياجا

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة عبر زوم في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، مساء أمس الثلاثاء، أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لتخفيف التداعيات الاقتصادية على الجمهور في ظل الوفاء أمام شعبها مواطنيها لتوفير السلع بجانب دفع 11 مليار جنيه اليوم من قبل الحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، مبينا أن الحكومة تتحرك منذ عدة أشهرة لتقديم المساعدات النقدية وجاء هذا منذ بداية أزمة كورونا عقب الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية أصبح لديها خبرات في كيفية مساعدة المواطن، مشيرا إلى أن الحكومة تركز حاليا على تقديم السلع بشكل مدعوم رغم ارتفاع الأسعار العالمية وعلى رأسها رغيف العيش.

تعاون سعودي- مصري

وأوضح التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن هناك محاولات لتطوير الاقتصاد في مصر والسعودية في ظل نوع من الغيرة الحميدة بين مصر والسعودية، حيث تنظر كل دولة إلى التطوير الحادث في الدولة الأخرى لذا تسعى الدولتان إلى التعاون معا في بعض الاستثمارات بجانب منطقة نيوم في المملكة العربية السعودية في ظل ترجمة واسعة للعلاقات بين البلدين، خاصة بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتوجيه بزيادة استثمارات الصندوق السيادي السعودي في مصر.