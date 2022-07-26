الحكومة المغربية تتعهد بإعادة تشجير 9 آلاف هكتار بعد حرائق الغابات

أسفر حريق غابات في إقليم تاونات شمال المغرب، أمس، عن مقتل شخص وإصابة آخر، إذ تسببت الحرائق التي اندلعت مجددًا بعد أيام من احتوائها، في مقتل شخص وإصابة آخر، وهما متطوعان في إخماد الحرائق، بينما استمرت قوات الإطفاء مساء أمس، في جهودها لإخماد الحريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

النيران تلتهم 33 هكتارا من المناطق الحرجية

واستمرت قوات الإطفاء في إخماد الحريق بعد إبعاد عدد من القرويين عن النيران، في الوقت الذي قضت فيه النيران على 33 هكتارا من المناطق الحرجية، واشتعلت النيران مجددا بدرجات متفاوتة في عدة بؤر خلال الساعات الماضية في شمال المغرب بداية من إقليم العرائش وحتى إقليم جنوب طنجة، الذي سبق واجتاحته مؤخرا حرائق غابات عنيفة أوقعت قتيلا.

اعتزام الحكومة تشجير 9 آلاف هكتار

أعلنت الحكومة المغربية الجمعة الماضية إطلاق برنامج تشجير نحو 9 آلاف هكتار من الغابات المتضررة في شمال البلاد، وأضافت الحكومة المغربية أن البرنامج يتضمن أيضا دعم المزارعين وإعادة بناء البيوت المتضررة وإعادة إحياء الأنشطة الزراعية وتربية المواشي والنحل، وقد رصدت له ميزانية نحو 28 مليون دولار، كما تنوي الحكومة زيادة وسائل مكافحة الحرائق وتخفيف آثارها في المناطق المتضررة، مع تنفيذ بعض مشروعات التنمية الاقتصادية.

ونقلت "فرانس برس" عن الخبير البيئي المغربي، سعيد شكري، أن هذه الحرائق ناجمه إلى حد بعيد عن أنشطة بشرية، كما أن واقع التغير المناخي ساهم في تأجيجها، ويشهد المغرب في السنوات الأخيرة اندلاع حرائق الغابات خلال الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتتعرض المملكة منذ بضعة أسابيع لموجة حر شديد تسببت في تفاقم موسم جاف، وعجز مائي، بسبب التقلبات المناخية.