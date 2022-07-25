عاجل .. الحكومة: بدء تقييم المتقدمين لوظيفة الـ30 ألف معلم في أغسطس

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدء تقييم المتقدمين لوظيفة الـ30 ألف معلم خلال شهر أغسطس المقبل.

تطورات مسابقة الـ30 ألف معلم

وأضاف «الشيخ»، خلال تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطورات مسابقة الـ30 ألف معلم، بعد انتهاء موعد التقديم قبل ساعات، أنَّ استعدادات مركز تقييم القدرات انتهت لاستقبال المتقدمين للوظيفة لتقييمهم.

تقدم أكثر من 135 ألف شخص إلى الوظائف المطروحة

وأطلع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رئيس مجلس الوزراء، عن تقدم أكثر من 135 ألف شخص إلى الوظائف المطروحة.

ولفت إلى عمل الجهاز على فحص الطلبات المقدمة للوظيفة، لتأهيل من يستوفى شروطهم لمرحلة الاختبار الإلكتروني للمتقدمين، لافتاً إلى عقد الامتحان للمتقدمين من كل محافظة على حدة.

وعن أبرز محاور «الاختبار»، ذكر «الشيخ» أنَّ الامتحانات ستتضمن محاور عدة، من بينها الكفايات اللغوية، والكفايات السلوكية، والتكنولوجية والمعرفية، واختبار الكفايات التربوية واختبارات في التخصص.