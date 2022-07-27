تحذير هام لطلاب معهد المحاماة قبل محاضرات النقابة.. شرط وحيد لدخول القاعة

أعلنت نقابة المحامين، عقد معهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات‎ شمال وجنوب الجيزة، وشبرا الخيمة، برعاية ‏مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، وتحت إشراف حسين الجمال الأمين العام للنقابة، وإسماعيل ‏طه عضو المجلس النقابة، وفاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة، ومقررو معهد المحاماة.

معهد المحاماة

وحددت النقابة العامة للمحامين، مجموعة من التنبيهات لشباب المحامين الملتحقين بالدورة الخامسة بالمعهد، لتتماشى مع قرارات وزارة الصحة المصرية الخاصة بمواجهة الموجة السادسة من جائحة كورونا، وفقا لما أعلنه حسين الجمال الأمين العام للنقابة، وجاءت التنبيهات كما يلي:

ابتداءا من اليوم الأربعاء، ينبه على المحامين الدارسين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى بالمجموعتين (الأحد، والأربعاء) الالتزام بارتداء الكمامة الطبية شرط لدخول القاعة والالتزام بها أثناء المحاضرة.

وأكد الجمال ضرورة الحضور قبل موعد المحاضرة بوقت كافٍ، ولن يتم الدخول بعد ذلك الموعد، مع عدم الخروج قبل إنهاء المحاضر للمحاضرة ومغادرته القاعة.

نقابة المحامين

وحذّر الأمين العام، نقابة المحامين، من إلغاء دورة معهد المحاماة لمن يخالف التعليمات السابقة، وعدم احتساب الدورة الحالية، وإعادتها مرة أخرى.

وذكرت النقابة أنّه من المقرر أن يلقي المحاضرة الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، متناولا الجرائم المعلوماتية والأمن السيبراني وكيفية التعامل القانوني مع نوعية هذه الجرائم، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وكان معهد المحاماة الكبرى، استأنف محاضراته من الأسبوع الماضي بعد إجازة العيد، بمحاضراته لشباب المحامين الملتحقين بالدورة الخامسة، عن الجرائم الإلكترونية.

يذكر أنّ المحاضرة تعقد لمحامي نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، وجنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 ونصف إلى 4 عصرًا، بقاعة اتحاد عمال مصر.