هريدي يجمد عضويته بمجلس نقابة المحامين لحين انتهاء انتخابات النقيب

أعلن عمر هريدي المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، تجميد عضويته بمجلس النقابة مؤقتًا، لحين الانتهاء من الانتخابات خاصة أنَّ أعضاء مجلس النقابة لابد أن يكونوا على الحياد من جميع المرشحين.

هريدي: تقدمت بطلب للنقابة لتجميد عضويتي

وأكّد «هريدي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه تقدم بطلب لمجلس النقابة لتجميد عضويته لحين انتهاء العملية الانتخابية بالفعل، مضيفا: «لدي مشروع إصلاحي للنقابة من سنوات وعندما أتيحت الفرصة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، تقدمت لمنصب نقيب المحامين، خاصة أنني كانت لدى تجربة كأمين صندوق ووكيل للنقابة تؤهلني لإدارة النقابة».

وتابع: «لم ولن أمثل تيارًا بعينه ولا كتله داخل النقابة لكني ممثل لكل المحامين والدفاع عنهم، وشعارنا الالتزام هو الحل، من خلال الالتزام بالسلوك والمهنة ومدونة السلوك والبعد عن الصراعات»، مشيرًا إلى أنَّه سيعلن عن برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحفي قريبًا..

اللحنة تعلن انتهاء استقبال طلبات الترشيح

وأنهت اللجنة المشكلة من مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين، عملها في أول أيامها لاستقبال طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، بعد الساعة الـ3 عصرًا.

وسارت عملية تقديم أوراق المرشحين على مقعد نقيب المحامين، في يومها الأول بكل سهولة وانتظام، إذ استمرت عملية استقبال طلبات الترشح حتى الساعة 3 عصرًا.

وأكّدت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين، أنَّها تلقت أوراق 9 مرشحين على منصب النقيب أبرزهم المرشحين هم سامح عاشور، وأشرف فتح الباب، وعبدالحليم علام، ونبيل عبدالسلام، ومحمد رجب، وفرج الخلفاوي، وعمر هريدي.

يُشار إلى أنَّه سيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وأن يبدأ تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.