«سليم» مديرا للمباحث و«الوتيدي» لـ«الجنائية».. ننشر حركة تنقلات ضباط الجيزة 2022

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2022 والتي تضمنت تعيين اللواء عبد العزيز سليم، مديرا للإدارة العامة لمباحث الجيزة قادما من منصب نائب مدير مباحث القاهرة، خلفا للواء مدحت فارس الذي تم نقله إلى قطاع السجون مع تصعيد اللواء أحمد خلف واللواء علاء فتحي نائبين وتصعيد اللواء أحمد الوتيدي لشغل منصب مدير المباحث الجنائية.

سليم تنقل في العديد من أقسام الشرطة منذ بداية عمله بمديرية أمن القاهرة

تنقل سليم فى عديد من أقسام الشرطة منذ بداية عمله فى مديرية أمن القاهرة، ثم تقلد منصب رئيس قطاع الغرب والجنوب ثم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، ثم تقلد منصب مدير مباحث الأموال العامة فى القاهرة، حتى جاء نائبا لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

توجهات الدولة لتصعيد العناصر الشابة

وجاءت حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2022 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

واستهدفت الحركة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.