أسماء حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022.. وزارة الداخلية تعلن التفاصيل

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منذ قليل، أسماء حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022، بعدما انتهى اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، من أجل إقرار التنقلات والترقيات، إذ شهدت تغييرات واسعة، لذا تستعرض «الوطن»، بالتفاصيل الكاملة والأسماء حركة التنقلات والترقيات، التي أعلنتها الوزارة، التي تضمنت أبرزها تغيير عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن، مع مديري المصالح والإدارات العامة.

أسماء حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

1- اللواء علاء سليم: في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن.

2- اللواء طارق مرزوق في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية.

3- اللواء رجب عبد العال في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الإقتصادى.

4- اللواء ناصر محى الدين في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات.

5- اللواء حسام عبد الحليم في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار.

6- اللواء الدكتور عمر السويفى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.

7- اللواء مفيد محمد في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

8- اللواء هشام الزغبى في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

9- اللواء غالب مصطفى في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.

10- اللواء حمزة عباس في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الإجتماعية.

11- اللواء عمرو البيلى في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية.

12- اللواء هشام أبو النصر في منصب مدير أمن الجيزة.

13- اللواء خالد البروى في منصب مدير أمن الإسكندرية.

14- اللواء أحمد جمال في منصب مدير أمن أسيوط.

15- اللواء السيد سلطان في منصب مدير أمن مطروح.

16- اللواء مروان حبيب في منصب مدير أمن الدقهلية.

17- اللواء محمد صلاح في منصب مدير أمن الشرقية.

18- اللواء عبد الرحمن هريدى في منصب مدير أمن السويس.

19- اللواء أشرف عبدالله في منصب مدير أمن أسوان.

20- اللواء محمد عمار في منصب مدير أمن الغربية.

21- اللواء محمد أبو الليل في منصب مدير أمن الوادى الجديد.

22- اللواء سعيد شوقى في منصب مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

23- اللواء عصام حسين في منصب مدير الإدارة العامة لحماية الآداب.

24- اللواء عمرو البندارى في منصب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

25- اللواء طارق راشد في منصب مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.

26- اللواء عاصم الشريف في منصب مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

27- اللواء وليد عواد في منصب مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

28- اللواء هشام زين في منصب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

29- اللواء منال عاطف في منصب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

30- اللواء حسام عطية في منصب مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

31- اللواء محمد عبد الحفيظ في منصب مدير الإدارة العامة للمرور.

وتهدف حركة تنقلات وترقيات الشرطة، إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والوظيفي والنفسي لكل الضباط، بالإضافة إلى الدفع بقيادات من أجل تطوير آليات العمل الشرطي، وأيضاً مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، ومختلف أشكال وصور الجريمة.