أسماء حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة 2022.. اعتماد 31 قيادة جديدة

31 قيادة أمنية جديدة، ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية، التي اعتمدها وزير الداخلية منذ قليل، وشملت أسماء حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة 2022، تعيين اللواء علاء سليم، مساعدا للوزير لقطاع الأمن، واللواء طارق مرزوق، مساعدا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية، واللواء رجب عبد العال مساعدا للوزير لقطاع الأمن الإقتصادي، واللواء ناصر محيي الدين مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء حسام عبد الحليم مساعدا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

أسماء حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة 2022: مدراء أمن جدد

وتضمنت أسماء حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة 2022، تعيين اللواء دكتور عمر السويفي مساعدا للوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء مفيد محمد مساعد للوزير لقطاع الأمن العام، واللواء هشام الزغبي مساعدا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء غالب مصطفى مساعدا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء حمزة عباس مساعدا للوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية، واللواء عمرو البيلى مساعدا للوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

ومن أبرز من شملتهم الحركة أيضا، تعيين اللواء هشام أبو النصر مديرا لأمن الجيزة، واللواء خالد البروي مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء أحمد جمال مديرا لأمن أسيوط، واللواء السيد سلطان مديرا لأمن مطروح، واللواء مروان حبيب مديرا لأمن الدقهلية، واللواء محمد صلاح مديرا لأمن الشرقية.

قيادات أمنية جديدة

جاءت أسماء حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة 2022، تعيين اللواء عبد الرحمن هريدى مديرا لأمن السويس، واللواء أشرف عبدالله مديرا لأمن أسوان، واللواء محمد عمار مديرا لأمن الغربية، واللواء محمد أبو الليل مديرا لأمن الوادى الجديد، واللواء سعيد شوقى مديرا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، واللواء عصام حسين مديرا للإدارة العامة لحماية الآداب، واللواء عمرو البنداري مديرا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء طارق راشد مديرا للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.

وكذالك تعيين اللواء عاصم الشريف مديرا للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، واللواء وليد عواد مديرا للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، واللواء هشام زين مديرا الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء منال عاطف مديرا للإدارة العامة لحقوق الإنسان، واللواء حسام عطية مديرا للإدارة العامة لشرطة الكهرباء، واللواء محمد عبد الحفيظ مديرا للادارة العامة للمرور.