شباب المصريين الدارسين بالخارج يتقدمون باقتراحاتهم لمؤتمر المناخ COP27

في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة البيئة، تباشر الوزارتان استكمال ما تم الاتفاق عليه بشأن مشاركة شباب المصريين الدارسين بالخارج في الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 والذي يعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن تلقي الوزارة كافة الاقتراحات والأفكار من شباب المصريين الدارسين بالخارج والخاصة بمؤتمر تغير المناخ COP27، حول الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تلقي الأفكار التي يرغبون في تنفيذها بمصر فيما يتعلق بمجال دراستهم من أبحاث علمية قاموا بإعدادها في المجالات البيئية وملف المناخ، وذلك للاستفادة من نتائجها خلال فترة الإعداد للمؤتمر.

موافاة البيئة بكافة المقترحات والأفكار التي تقدم بها شباب الدارسين بالخارج

وأشارت إلى موافاة وزارة البيئة بكافة المقترحات والأفكار التي تقدم بها شباب الدارسين بالخارج، وهم: «هشام نصر المتخصص في مجال هندسة الطاقة المتجددة، وجو وهبة والمتخصص في مجال الاستدامة البيئية، ورامي العادلي المتخصص في إدارة التنمية المستدامة وهندسة الميكانيكا، ومينا حنين المتخصص في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات، وليلى شوما المتخصصة في وسائل الإعلام الرقمية، ومحمد محمود الوصيف مهندس بترول متخصص في علوم الأرض والتربة، والدكتورة نادين مصطفى المتخصصة الهندسة الكيميائية».

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أهمية انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بمصر وتنسيق كافة الجهود لإظهار مصر في أبهى صورها خلال فترة انعقاد المؤتمر، مثمنة جهود الدولة المبذولة استعدادا للمؤتمر، حيث أن هذا المؤتمر سيكون علامة فارقة كبيرة للدولة المصرية فيما يخص قضايا المناخ وتقليل الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة المتجددة.

تقديم حلول غير تقليدية ومبتكرة لكافة التحديات

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن مصر تعمل على جعل المؤتمر فرصة حقيقية لشباب المصريين الدارسين بالخارج لتقديم حلول غير تقليدية ومبتكرة وأفكارهم واقتراحاتهم لكافة التحديات التي تواجهنا والمتعلقة بقضايا المناخ، لافتة إلى أنه يتم التحضير لتخصيص يوم للشباب ضمن فعاليات COP27 تحت عنوان «الشباب وجيل المستقبل»، لعرض أفكارهم ومقترحاتهم لحماية البيئة والتصدى لآثار التغيرات المناخية وسيتم استعراض المشكلة والحلول الخاصة بكل قطاع بملف البيئة والمناخ.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الشباب قدموا أفكاراً غير تقليدية لتحقيق الاستدامة في مؤتمر المناخ COP27 في مجالات عدة كالنقل الكهربي والتشاركي واتباع ممارسات الاستدامة في الضيافة والأغذية المقدمة في المؤتمر والاستفادة من مخلفات الطعام واتباع أساليب التغليف الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لمشروعات رائدة لمواجهة آثار تغير المناخ، كتطبيق الهيدروجين الأخضر والأزرق في مجالات الصناعة والنقل والبناء والكهرباء، وإنتاج بوليمر مقاوم للحريق بإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية ومنتجات البولي ايثيلين، وتعميم أنظمة الطاقة الشمسية في مختلف المرافق واستحداث نظم تنظيف مياه نهر النيل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أفكار حول الوصول إلى ممارسات زيرو انبعاثات بحلول 2050 من خلال التخفيف في مجالات نقل الطاقة والنقل وصناعات مثل النسيج والاغذية، وآليات دمج بعد المناخ في التعليم والتفكير النقدي.

التصدي لآثار التغيرات المناخية بمشاركة كافة الأطراف

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذه المشاركات نموذج واقعي للوصول لمؤتمر المناخ القادم COP27 كمؤتمر للتنفيذ يقدم إجراءات حقيقية وقصص نجاح تطبق على أرض الواقع، تسرع وتيرة العمل المناخي بالبناء على تلك التجارب وتكرارها، حيث سيتم خلال المؤتمر تبادل الآراء والرؤى والأفكار التي سيتم طرحها على طاولة الاجتماعات للتصدي لآثار التغيرات المناخية بمشاركة شركاء العمل البيئي من كافة الأطراف.

ولفتت وزيرة البيئة إلى توجيهات القيادة السياسية بوضع الشباب في قلب عملية الإعداد لمؤتمر المناخ COP27 لإثراء أجندة المؤتمر وتوفير حلول غير تقليدية لكافة التحديات من أجل الاجيال القادمة، ولأنه مؤتمر شمولي فالباحثين المصريين بالخارج سيكونون في قلب المؤتمر بمشاركة افكارهم ومقترحاتهم لحماية البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية، وخاصة ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر والتي ستتناول الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ بشكل أكثر تشاركية وتفاعل بين مختلف الأطراف؛ لإيجاد حلول مبتكرة تساهم في إنقاذ البشرية من الآثار السلبية لتغير المناخ.