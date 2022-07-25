كيف تشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ؟.. خبير يجيب

أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخCOP27 والذي سيقام في نوفمبر المقبل وتستضيفه مدينة شرم الشيخ حيث تجري الاستعدادات له على قدم وساق للانتهاء من كافة التجهيزات سبتمبر المقبل لتكون المدينة جاهزة لاستقبال الزوار من سياسيين وصناع قرار ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات بيئية ومناخية وشباب وإعلاميين من كل أنحاء العالم، ومع اقتراب المؤتمر تزايدت التساؤلات حول كيفية المشاركة في المؤتمر والفئات المختلفة المحدد لها المشاركة في مؤتمر المناخ وموعد فتح باب التسجيل في المؤتمر.

منطقة زرقاء وخضراء

وقال الدكتور عماد عدلي منسق مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ»، إن المؤتمر ينقسم إلى جزأين، المنطقة الزرقاء وهي المنطقة المقامة بقاعة المؤتمرات الرئيسية والتي تضم مجموعة متنوعة من قاعات المؤتمرات والمعارض المرنة التي ستشكل المنطقة الزرقاء لـ COP27 وهي منطقة ستكون مغلقة على إقامة جلسات العمل لصناع القرار والمناقشات المدرجة على جدول المؤتمر ولن يسمح بدخولها سوى للوفود الرسمية المعتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة والمنظمات المعتمدة وستكون منطقة تحت حراسة الأمم المتحدة.

ورش وفنون للشباب

أما المنطقة الثانية فهي المنطقة الخضراء وتقع في الجزء المقابل لمركز المؤتمرات وستكون بمثابة مساحة نشطة لمجموعات الشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنانين والأعمال من جميع أنحاء مصر وأفريقيا وجميع أنحاء العالم لاستضافة الأحداث والمعارض والعروض الثقافية وورش العمل والمحادثات وسيكون حضور تلك الفاعليات والمشاركة بها وعرض المنتجات متاحًا من خلال التسجيل لحجز المساحة عبر الموقع الرسمي للمؤتمر عبر الرابط

https://www.participate-cop27.com/en/user/login?destination=en

وقام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بتشكيل لجنة برئاسته بعضوية الوزراء والمسئولين المعنيين لتنظيم المؤتمر، ومتابعة خطوات الاستعداد لتنظيم هذه الفعالية العالمية المهمة، وخروج هذا المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ، ودورها مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخي.