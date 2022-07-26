آخر موعد للتقديم في وظائف «الهجرة» للباحثين عن فرص العمل.. خلال أيام

أيام قليلة، وتنتهي فرصة التقديم على 30 وظيفة إشرافية وقيادية، أعلنت عنها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للباحثين عن العمل، حيث جرى تشكيل لجنة متخصصة لاستلام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتقدمين للالتحاق بالوظائف، وذلك في إطار سعيها، لتوفير كافة الاحتياجات، للمصريين سواء داخل مصر أو خارجها.

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يكون التقديم للوظائف القيادية والإشرافية، بمقر الوزارة الكائن في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين محافظة الجيزة، الدور العاشر، يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، آخر موعد للتقدم لوظائف «الهجرة» القيادية والإشرافية، وفقا للوزارة.

آخر موعد للتقدم لوظائف «الهجرة» القيادية والإشرافية

حددت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن يكون آخر موعد للتقدم للوظائف القيادية والإشرافية المتاحة، 11 أغسطس المقبل.

وتشمل الوظائف القيادية والإشرافية التى أعلنت عنها وزارة الهجرة، عدد كبير من التخصصات، وهي: «مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم».

خطوات التقديم على وظائف «الهجرة» القيادية والإشرافية

وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يمكن للمصريين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة المعلنة، من خلال زيارة الرابط الخاص ببوابة الوظائف الحكومية، كما يمكن أيضا الاطلاع على شروط التقديم، واختيار الوظيفة المناسبة، وتوفير كافة المستندات المطلوبة للتقديم، وإتباع الخطوات التالية، قبل انتهاء فترة التقديم.

ومن أبرز المستندات المطلوبة للتقديم بتلك الوظائف المتاحة: «سيرة ذاتية باللغة العربية، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، صورة شهادة ميلاد مميكنة، وأصل شهادة المؤهل الدراسي».