ما هي أسباب منع زواج الأطفال قبل 18 سنة؟.. التضامن تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن زواج البنت قبل 18 سنة يضيع حقوقها، لافتة إلى أن سن الـ18 سنة هو نهاية سن الطفولة وفقا لمنظمة الصحة العالمية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذلك الدستور والقانون المصري أكدوا على أن الأطفال هم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

مهارات الطفل فى المراحل المختلفة

وأوضحت التضامن في تقرير لها نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الطفل في الـ10 سنوات الأولى يتعلم المشي والكلام واكتساب مهارات كثيرة كي يعتمد على نفسه إلى جانب اكتساب العديد من السلوكيات والمهارات التي تتوافق مع مجتمعه.

وأشارت إلى أنه من سن 11 سنة وحتى سن 18 سنة يمر بمرحلة المراهقة التى يتحول فيها الطفل من شخص يحتاج لرعاية الأم إلى شخص مسؤول، مشيرة إلى أن هناك طفرة تحدث للمراهق والمراهقة في الطول والوزن وعلامات البلوغ، مؤكدة أن تلك المظاهر تجعل البعض يعتقد أن الولد والبنت جاهزين للزواج، وهو الوقت الذى يتعرض فيه الكثير من الفتيات والفتيان للزواج في سن الطفولة.

وأوضحت أن البلوغ يحتاج إلى وقت أطول حتى يصبح الشخص ناضجا نفسيا وبدنيا وعقليا واجتماعيا، فعلى الجانب النفسي يكون المراهق والمراهقة متقلبين المزاج مما يجعل الآباء والأمهات يشتكون من طريقة تعاملهم، لافتة إلى أنه في هذه المرحلة تتحرك مشاعر المراهقين والمراهقات ناحية الجنس الآخر.

يبدأ المراهق الاستقرار عاطفيا بعد سن الـ18

وأكدت التضامن في تقريرها أنه بعد تخطي سن 18 سنة يبدأ المراهق الاستقرار عاطفيا ويكون أكثر احتراما للآخرين ويستطيع تحمل مسؤولية من حوله، مشيرة إلى أن مرحلة المراهقة غير مناسبة للزواج سواء البنات أو الأولاد لأنهم مازالو أطفالا تحت 18 سنة.