«التضامن الاجتماعي» تحارب زواج الأطفال

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي «ملتقى برنامج وعي للتنمية المجتمعية.. تقييم لأهم الإنجازات المتحققة في حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة زواج الأطفال»، وذلك بحضور القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة في مصر، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممثل عن الاتحاد الأوروبي في مصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمناهضة زواج الأطفال وإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي حملة «زواجها قبل 18 يضيع حقوقها».

بروتوكول تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

قال ماركو مجلوريلي، رئيس قطاع التنمية الاجتماعية والإنسانية بالاتحاد الأوروبي، إنه كان هناك منذ أسبوعين بروتوكول تعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وذلك لحماية الفئات المختلفة وعلى رأسهم الأطفال الذين هم أصحاب المستقبل.

وقال قدسي رشيد، القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، إن بريطانيا تتعاون مع مصر في كل المجالات، حيث وفرت 2 مليون دولار، وفرص عمل للشباب وكذلك الدعم للاهتمام بالعملية التعليمية في مصر.

حماية الأطفال

وقال الدكتور سيلفان مارلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إن البرنامج يهدف إلى القضاء على الفقر وتوفير مزيد من الأمن وحماية الأطفال، وذلك في إطار الحملة التى تطلقها مصر منع زواج الفتيات تحت سن 18 سنة لأن تلك السلوكيات تزيد من الفقر ويمنع المرأة من اكتساب حقوقها وتنحصر هذه الأشياء في القرى الريفية والتي تكثر فيها الأمية والفقر وعند عمل دراسة لهذا الأمر وجدنا أن 51% من المتزوجات تحت سن 18 سنة لديهم أمية ويعانون من الفقر، ونحن هنا نشيد بالجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي فى القضاء على هذه الآفة قبل فوات الأوان.

من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الطريق ليس سهلا لكنه ممكنا وبالإصرار والعزيمة سنصل الى ما نريد وذلك بتوجيهات القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على تمكين دور المرأة المصرية واهتمامه بالأطفال منذ ولادتها ودعمه المتواصل لوزارة التضامن الاجتماعى ودعم رئيس الوزراء، وأضافت: دعونا نقول تزويج الفتيات قبل سن 18 سنة اغتصاب للطفولة وهذا يشكل عبئا ليس على الفتاة والأسرة فقط، إنما على الدولة المصرية، ووزارة التضامن تساعد الأطفال المحتاجين فى تعليمهم وحمايتهم صحيًا وتحذر الفتيات القاصرات، مؤكده أن الفقر هو سبب الجواز تحت سن 18 سنة وهذا يؤدى الى كثرة انتشار الجهل والأمية وهذا لا يليق بالدولة المصرية التى تسعى لحياة كريمة مصرية.