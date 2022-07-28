مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28-7-2022 في محافظات مصر

تشهد مواقيت الصلاة عمليات بحث كبيرة من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، إذ قدمت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الصلاة الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في مختلف محافظات الجمهورية المختلفة.

واليوم الخميس 28 يوليو 2022، تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، مواقيت الصلاة وفق الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر الساعة 3:30 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:41 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:54 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:32 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:51 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:32 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:51 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:33 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:46 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:59 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر الساعة 3:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:39 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:52 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر الساعة 3:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:57 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:48 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:17 مساءً.