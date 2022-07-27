جبالي يهنئ السيسي بالعام الهجري 1444: ذكرى عبور الإنسانية من الضلال للهدى

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444هـ، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

العام الهجري الجديد 1444

وقال جبالي في برقيته: «يشرفني أن أتقدم إليكم باسمي واسم نواب شعب مصر العظيم، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة العام الهجري الجديد، الذي يذكرنا بهجرة نبي الرحمة والإنسانية والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش، لكن الله سبحانه وتعالى قد أغشاهم وصرف أبصارهم عنه».

وتابع رئيس مجلس النواب: «إنّها لذكرى متجددة لبزوغ فجر جديد، عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى، وترسخ في نفوسنا وفي قلوبنا أسمى معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء».

دروس إنسانية عظيمة

وأضاف حنفي جبالي: «مدعوون اليوم لاستلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة، من حب الأوطان والتضحية من أجلها وصدق النيّة وإتقان العمل، وهو ما عملتم وتعملون من أجله».

وأكمل رئيس البرلمان: «واجهتم الواقع بكل صدق، فلم تلجأوا لحلول جزئية تمتص الموقف وتداوي خطأ اللحظة، لكن بشجاعة قلب، قلتم إنّ الموقف صعب يحتاج إلى سواعد الأمة كي يصبح في متناول أيدينا كل الغد».

وأكد جبالي: «نقول لكم باسم الله وباسم الشعب، نحن معكم نُعلي الجهد والفكر، ونُعلي الكلمة، فامض راضيا بما قدمت لمصر، تريدون وجه الله والوطن، حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه، وكلل جهودكم بالتوفيق والسداد».