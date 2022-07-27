حقيقة ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 2022 ليوم الخميس.. «الحكومة» تحسمها

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية تساؤلات متعددة بشأن حقيقة ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 2022 ليوم الخميس 4 أغسطس، من يوم السبت الموافق 30 يوليو المقبل، استنادا إلى عدد من المرات التي أرجأت فيها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجازات رسمية من أول الأسبوع إلى أخره.

وأعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على لسان رئيسه الدكتور جاد القاضي، أنّ يوم السبت الموافق 30 يوليو المقبل هو يوم رأس السنة الهجرية لعام 2022، بحسب بيان سابق صادر عن «المعهد».

حقيقة ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 2022 ليوم الخميس 4 أغسطس

وحسم قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2641 لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها «29 مكرر»، الصادر في 24 يوليو الماضي، حقيقة ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 2022 ليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، بدلا من يوم السبت الموافق 30 يوليو، إذ حدد القرار «الإجازة الرسمية» في يوم «السبت».

وذكرت مصادر حكومية لـ«الوطن»، أنّه لا جديد بشأن إجازة رأس السنة الهجرية 2022، وأنّ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجازة سينفذ كما هو، على العاملين بالقطاع الحكومي، والقطاع الخاص.

وأوضحت المصادر، أنّ قرار الحكومة بشأن إمكانية ترحيل الإجازات، لم يقتصر على خيار ترحيلها ليوم الخميس فقط، لكن إمكانية ترحيلها إلى أول الأسبوع، أو الإبقاء عليها كما هي، وهو أمر يُحدد ويصدر بشأنه القرار الرسمي ليتم تطبيقه.

30 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر لـ6 فئات من العاملين

وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجازة الرسمية الفئات المستفيدة بالإجازة، والتي تشتمل العاملين بشركات القطاع الخاص، وجاءت تلك الفئات كما يلي:

1- العاملون في الوزارات.

2- العاملون في المصالح الحكومية.

3- العاملون في الهيئات العامة.

4- العاملون في وحدات الإدارة المحلية.

5- العاملون في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

6- العاملون في شركات القطاع الخاص.

وحسب قرار «مدبولي»؛ فإنّه سيتم منح يوم السبت الموافق 30 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للفئات الست آنفة الذكر.