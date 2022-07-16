مستشفى 57357: «نواجه أزمة مالية كبيرة ولم نغلق فرع طنطا.. قد نجمده»

نفى الدكتور شريف أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357، مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، وأستاذ أورام الأطفال بالمعهد القومي للأورام، صدور أية قرارات نهائية بغلق فرع مستشفى 57357 في مدينة طنطا، مؤكدًا أن المؤسسة تواجه أزمات مالية بالفعل.

وقال «أبوالنجا»، في أول تعليق له عما يتردد عن غلق فرع مستشفى 57357 في طنطا لـ«الوطن»، أن إدارة المستشفى لم تفكر في أي وقت بالغلق النهائي لفرع 57357 في «طنطا»، لكن المستشفى تواجه أزمات مالية بالفعل، وهو ما دفع لعدم استكمال التجهيزات الخاصة للمستشفى لأسباب مالية، وهو ما يدفع لعلاج أكثر من نصف مرضى المستشفى في طنطا بالقاهرة.

أبوالنجا: كل ما حصلنا عليه في أول 7 سنوات لعملنا صرفناه في علاج المرضى

وأضاف مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، أن تفكير إدارة المستشفى هو عمل تجميد لعمل فرع المستشفى في طنطا لمدة عام أو عامين، قائلاً: «لو عملت تجميد سنة أو سنتين في طنطا بس، بدل ما مستشفى 57 كلها تقفل في مصر»، موضحا أنه حال صدور قرار بـ«التجميد» سيستكمل المرضى علاجهم في القاهرة.

وشدد «أبوالنجا»، على أن المستشفى يواجه أزمة مالية بالفعل سواء في فرع القاهرة أو طنطا، بسبب زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن هناك 5 موردين للمستشفى أخبروه بنيتهم زيادة أسعار المستلزمات الموردة إليها 20% في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الزيادات التي تحملها المستشفى أكثر من مرة، وآخرها الزيادة العالمية الناجمة عن الأزمة «الروسية – الأوكرانية».

أبو النجا يطمئن أهالي الأطفال: سيحصلون على علاجهم

وأشار مدير مستشفى 57357 إلى أن إدارة المستشفى استخدمت خلال آخر 7 سنوات كل التبرعات التي حصلت عليها في أول 7 سنوات لتغطية فارق التكلفة، مشيراً إلى أن إدارة المستشفيات كانت تحلم بتنفيذ توسعات في عام 2015، تتضمن إضافة 300 سرير لمستشفيات 57357، وإنشاء أكاديمية ومركز للأبحاث، لكن لم تشأ الأقدار، نظرا لارتفاع الأسعار في تلك الفترة، ومن ثم وجهنا المبالغ لخدمة وعلاج المرضى.

وأشار إلى أن هناك بعض المرضى أصيبوا بحالة «ذعر» بعد أنباء إغلاق فرع المستشفى في طنطا، لكنه يطمئنها بأن أبناءهم سيحصلون على العلاج، قائلاً: «ربنا اصطفاني أنا وباقي الناس اللي معايا نخدم المرضى، وهنكمل رسالتنا على قد ما ربنا يقدرنا على أفضل وجه ممكن نستطيع تقديمه».