مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مجموعة من المستوطنون اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

جماعة الهيكل المزعوم

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنّض عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية، إلى جانب تنفيذ جولات استفزازية في باحاته، كما استمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم.

وأضافت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أنَّ جماعات الهيكل اليهودية أطلقت دعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في ذكرى ما اسمته «خراب الهيكل».

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين على مدار فترتين واحدة صباحية والثانية مسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

الخارجية الفلسطينية تدين عمليات الاستيطان

في سياق آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، محاولات الاستيطان التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لافتة إلى أنَّ هذا الأمر يأتي نتيجة لغياب الإرادة الدولية الحقيقية لاحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم، إنَّ اكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببعض المطالبات الخجولة لدولة الاحتلال، تعكس حجم تخلي المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأدانت الخارجية جرائم توسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما أدانت أيضا قرار الاستيلاء على مئات الدونمات، وكذلك المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنَّ الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أدانت القرار العسكري الإسرائيلي، الذي يسمح للفلسطينيين بإخراج حصر الإرث من المحاكم الشرعية الإسرائيلية، من أجل تسهيل عملية تسريب وبالتالي سرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين، بحسب الوكالة الفلطسينية.