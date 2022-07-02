سقوط حجارة من أعمدة المسجد الأقصى

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أمس الجمعة، سقوط قطع من حجارة أعمدة في «المسجد الأقصى المبارك»، متهمة في بيان، شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة في السماح للفريق الفني لفحص الواقعة.

وقالت «دائرة الأوقاف»، إنها طلبت من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لفريق فني متخصص من الدائرة بفحص ما يجري في محيط السور الجنوبي لـ«الأقصى».

دائرة الأوقاف الإسلامية تعرض صورًا لتساقط الحجارة

وعرضت دائرة الأوقاف الإسلامية، صورًا لتساقط الحجارة من أعمدة «المسجد الأقصى المبارك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

في سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، 3 فلسطينيين من بلدة برقة شمال غرب «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة.

مقتل شاب عقب تعرضه لإطلاق نار في «قرية البعنة»

وقتل شاب من قرية البعنة داخل أراضي الـ48، عقب تعرضه لإطلاق نار في القرية، ليرتفع عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري 2022، إلى 46 مواطنا.

وفي سياق آخر، أصيب شاب بجروح حرجة في إطلاق نار آخر بالقرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

بحرية الاحتلال تفتح نيران أسلحتها تجاه مراكب الفلسطينين في عرض بحر رفح

وأمس الجمعة، فتحت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينين في عرض بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة وأجبرتهم على الانسحاب من البحر، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

من جانبها، رحبت حركة «حماس»، في قطاع غزة، أمس الجمعة، بتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع فورا.

بدورها، حصلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، المعروفة اختصارا باسم «أونروا»، على 20% فقط من الموازنة المخصصة للاستجابة الإنسانية في سوريا ولبنان والأردن حتى منتصف يونيو الماضي، فيما تحتاج الوكالة إلى 365 مليون دولار أمريكي.

من جانبه، نفى الجنرال في الحرس الثوري الإيراني، القائد السابق لوحدة حماية المعلومات فيه،علي نصيري أن الحرس اعتقله بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، واصفا خبر أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بالشائعة، موضحا أن إسرائيل كيان مصطنع وزواله أمر محتم.