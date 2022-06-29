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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال

كتب:

محمد الليثي
09:09 ص | الأربعاء 29 يونيو 2022
المسجد الأقصى المبارك- صورة تعبيرية

المسجد الأقصى المبارك- صورة تعبيرية

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية للاحتلال الإسرائيلي

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين استمعوا لشروحات مزورة حول «هيكلهم»، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

تقسيم زماني ومكاني للاقتحامات

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك، لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011