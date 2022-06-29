عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية للاحتلال الإسرائيلي

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين استمعوا لشروحات مزورة حول «هيكلهم»، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

تقسيم زماني ومكاني للاقتحامات

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك، لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.