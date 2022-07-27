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إبراهيم عادل يفاجئ الأهلي بقرار جديد: أوروبا أولا

كتب:

علي سمير
11:23 ص | الأربعاء 27 يوليو 2022
بيراميدز

بيراميدز

كشف مصدر مقرب من إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، أنَّه وضع الاحتراف في أوروبا كخطوة أولى له، حال تلقيه عرضًا جيدًا من أحد الأندية الكبري، أو الانتقال لأحد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر، أنَّ إبراهيم عادل يرغب في الرحيل إلى أوروبا مبكرًا، وخوض تجربة الاحتراف في سن صغير، مشيرًا إلى أن خطوة انتقاله إلى الأهلي قد تتأخر لبعض الوقت.

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