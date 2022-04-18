الأهلي يحسم أول صفقات الميركاتو الصيفي: لاعب بيراميدز

حصل مسؤولو النادي الأهلي على توقيع محمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي بيراميدز، ليصبح أول صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي، وذلك في ظل رغبة بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في ضم ظهير أيسر جديد.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن حمدي وقع على عقود انتقاله إلى الأهلي في يناير الماضي، خاصة أن عقده مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي آخر، بعدما أصبح لاعبا حرا.

وأوضح المصدر: «حمدي من أبناء الأهلي وسيفيد الفريق حال انضمامه بداية الموسم الجديد، خاصةً وأنه سيكون قوة كبرى للجبهة اليسرى إلى جانب علي معلول».

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