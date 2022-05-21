الإسماعيلي يعرض 3 ملايين جنيه لاستعادة فخر الدين بن يوسف من بيراميدز

كشف مصدر في نادي الإسماعيلي، عن أن مسؤولي النادي عرضوا على التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز، العودة إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل، براتب 3 ملايين جنيه سنوياً.

يذكر أن المهاجم التونسي لم يحصل على 700 ألف جنيه من مستحقاته لدى النادي الإسماعيلي عن الموسم الماضي، حتى الآن، وعرض مسؤولو الإسماعيلي على اللاعب تسليمه حقوقه المتأخرة، والحصول على توقيعه حالة إنهاء ارتباطه مع براميدز، الذي انتقل له في الانتقالات الصيفية الماضية من الدراويش بعد فشل مفاوضات تجديد عقده بسبب طلبة زيادة راتبه من 300 ألف دولار إلى 600 ألف.

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