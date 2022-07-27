بتكلفة 7 ملايين جنيه.. تجهيز مبنى للعيادات الخارجية بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الانتهاء من التجهيزات النهائية لمبنى العيادات الخارجية الجديد، بعد تجهيزه على أحدث نظم العيادات، ومبنى منفصل عن المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي بتكلفة وصلت إلى 7 ملايين جنيه.

المبنى الجديد يشمل 30 عيادة خارجية لاستيعاب جميع التخصصات

ويتكون المبنى الجديد من ثلاثة أدوار حيث يضم 30 عيادة تشمل جميع تخصصات المستشفى ويستوعب جميع مرضى الخدمات الطبية الخاصة، مثل قياس السمع والتخاطب، واختبارات الذكاء، والأشعة العادية ومعمل تحليل.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن التطوير جاء على خلفية إنشاء مستشفى للطوارئ مكان العيادات الخارجية القديمة الملحقة بالمستشفى على أن تضم مستشفى الطوارئ دورين لحجز مرضى الطوارئ بالإضافة إلى عمليات الطوارئ وغرف الاستقبال.

ارتفاع عدد المترددين على المستشفى

من جانبه أكد الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف أن افتتاح العيادات الجديدة خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من فرشها وتجهيزها، حيث جاءت فكرة إنشاء المبنى بعد الزيادة الملحوظة في عدد المرضى المترددين يومياً على العيادات الخارجية، لذلك كانت هناك ضرورة للتفكير بإنشاء مبنى جديد للعيادات يستوعب هذه الزيادة ويسهل الكشف على المرضى.

ووجّه الدكتور محمد شعبان، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، الشكر إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه المستمر للمستشفى، وتوفير الدعم المالي للتوسعات التي تتم داخل المستشفى والإنشاءات الجديدة على أعلى مستوى لخدمة أهالي المحافظة وتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات داخل مستشفيات جامعة بنى سويف، وفى خلال ثلاث سنوات تم إنشاء رعاية الجراحة والطوارئ وتطوير وحدة الكلي، ومبنى خاص للمخازن ومستشفى الأورام والحروق ووحدة عمليات الطوارئ.